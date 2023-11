Delmastro | “Resto al mio posto | orgoglioso di ciò che ho fatto Ci sarà un giudice a Berlino…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondo rinvio a giudizio per il sottosegretario alla Giustizia Andreaper il caso Cospito. Intervistato dal Corriere della Sera, definisce la decisione ‘inconsueta’. “Anche questa seconda volta il pubblico ministero Paolo Ielo e altri tre pm hanno ribadito la richiesta di archiviazione della procura nei miei confronti”. L’esponente di spicco di FdI non ha alcuna intenzione di dimettersi. “Assolutamente no. Ma intendo continuare ad esercitare il mio ruolo, al meglio, all’interno del ministero della Giustizia. Così come mi è stato chiesto dai tanti che in questo momento mi stanno testimoniando solidarietà per questo inconsueto rinvio a giudizio”.: rinvio inconsueto, non mi dimetto Il sottosegretario sottolinea l’anomalia del procedimento giudiziario che lo vede coinvolto nel caso dell’anarchico Cospito. ” Quindi sarò uno dei pochi ...