Caso Cospito - Andrea Delmastro a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio : "Non mi aspettavo il processo - nessuna violazione"

Delmastro dice di essere orgoglioso di quanto fatto e di non volersi dimettere

Delmastro non si vuole dimettere e conferma lo scarso senso delle istituzioni della destra : 'Sono orgoglioso'

Andrea Delmastro : "Non mi dimetto. Sono orgoglioso di aver fronteggiato l'attacco al 41 bis"

**Anarchici : Pd - 'ammissione colpa da Delmastro - non ne avevamo dubbi'**

Delmastro: "Non mi dimetto"

... ospite di Nicola Porro su Rete4, il sottosegretario alla giustizia, rinviato a giudizio ...avrebbe parlato al collega Donzelli che poi ne ha rivelato i contenuti in aula - spiega - ""era .

Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito, 'Non ho violato nessun segreto'. Fazzolari: 'Inconsueto' Agenzia ANSA

Delmastro: «Non lascerò il mio posto e resto orgoglioso di quanto ho fatto. I pm dalla mia parte» Corriere Roma

Il tumore dell'attrice Shannen Doherty è arrivato alle ossa: parla la star di Beverly Hills 90210 e Streghe

“La mia vita non è finita. Non ho finito di amare”. Così l’attrice statunitense Shannen Doherty, 52 anni, racconta in una recente intervista la sua battaglia conto il tumore al seno. La star di ...

Delmastro rinviato a giudizio, le opposizioni: “Deve dimettersi” | VIDEO

Dimissioni alle quali, tra l’altro, Delmastro ha già chiarito di non pensare minimamente. Tuttavia, Verini rincara la dose ed estende l’attacco all’intero esecutivo, che ha eretto un vero e proprio ...