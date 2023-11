Delmasto | rinvio a giudizio per Cospito

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato adal Gup di Roma in riferimento al procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per la vicenda dell’anarchico Alfredo. Il processo avrà inizio il 12 marzo. Delmastro è accusato di aver rivelato a un collega di partito, il parlamentare Giovanni Donzelli, il contenuto di un rapporto di polizia penitenziaria sui dialoghi in carcere tra l’anarchico e alcuni boss mafiosi detenuti con lui in regime di 41-bis. “Confidavamo in una decisione diversa perché c’erano tutti i presupposti per una sentenza di non luogo a procedere”, ha detto l’avvocato Giuseppe Valentino, difensore del sottosegretario alla Giustizia. L'articolo proviene da Italia Sera.