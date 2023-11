Dei satelliti spia della Corea del Nord hanno sorvolato Roma | cosa sta succedendo?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 novembre 2023) Lunedì l’ambasciatoredelha presenziato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per difendere il lancio di un satelliteda parte Paese, proprio mentre il suo leader Kim Jong Un studiava le immagini ricevute, tra cui quelle diCasa Bianca e del Pentagono. Tensioni con ladelalle Nazioni Unite Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Giappone edel Sudaccusato ladeldi aver violato le risoluzioni ONU lanciando in orbita un satellite la scorsa settimana. Il regime di Kim Jong Un, d’altrocanto, non ha negato, anzi ha confermato che il suo “nuovo occhio nel cielo” ha già fornito immagini dei principali siti ...