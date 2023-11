Decide Ricardinho | le volpi rimontate più volte cadono a 30” dal termine

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Città di Eboli è matematicamente eliminato dalla UEFA Futsal Champions League. Leebolitanecontro i padroni di casa del Riga per 5-4, dopo esser stati sempre in vantaggio e puntualmente rimontati, gli uomini di Salvo Samperi cedono a 30 secondi dalsotto i colpi di, il talento portoghese, che segna il gol decisivo che condanna i rossoblù. Un primo tempo dalle mille emozioni con i padroni di casa a creare il primo pericolo con Thalles, a cui fa seguito pochi minuti dopo un’occasione per il solito Calderolli che con un delizioso pallonetto mette la palla di poco a lato. Dopo 5 minuti letrovano la rete che sblocca la gara grazie ad un eurogol del capitano Carlos Dalcin che calcia da fuori area e la mette nel sette, 0-1. Pochi secondi e ...