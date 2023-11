DECAPOLICE | il titolo di Level-5 slitta al 2024

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nemmeno le indagini cyberpunk disono immuni ai tempi della giustizia:-5 prolunga la gestazione fino al “futuristico”Come team di sviluppo,-5 ha avuto i suoi alti e bassi, ma è proprio per evitare questi ultimi cheal. Originariamente previsto per il termine dell’anno corrente, il gioco di ruolo investigativo ambientato in un futuro cyberpunk viene dunque posticipato (per evitare la fine dell’altro, ahem, Cyberpunk) al prossimo calendario. Durante il recente evento Vision 2023 II, l’amministratore delegato della compagnia Akihiro Hino ha svelato che gli sviluppatori hanno preferito mettere la qualità al primo posto. “Il GdR open-world criminologicoha ricevuto molti elogi all’uscita ...