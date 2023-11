De Marco | «Fallo Sanchez? Var non interviene lì! Rosso | un motivo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’ex arbitro Deha giudicato l’arbitraggio di Treimanis in Benfica-Inter. In particolare due gli episodi più discussi: contatto-Joao Neves e ildi Antonio Silva. Il suo pensiero su Mediaset Infinity. MOVIOLA ? L’ex arbitro Andrea Deha giudicato i due episodi di Benfica-Inter: «Rigore? L’arbitro ben posizionato lo fischia subito. I giocatori del Benfica protestavano non sul, che è nettissimo, ma su quello precedente diad inizio azione. C’è piede sinistro del cileno sul destro di Joao Neves, poi cadendo colpisce la palla con la gamba destra. L’arbitro, anche qui ben posizionato, fa segno di aver preso il pallone. Prima però lo spinge e poi gli dà un pestone, se avesse fischiatonon ci sarebbe stato nulla di sbagliato. In ...