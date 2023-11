Dal Pnrr agli scontri politici | è davvero il momento giusto per il mercato libero dell’energia?

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) In questi ultimi giorni, il panorama politico è dominato da accesi dibattiti riguardo alla prossima cessazione deltutelato per l'energia elettrica e il gas, programmata con l'inizio del prossimo anno. Diverse figure di spicco dell'opposizione, dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, hanno sollevato critiche nei confronti della decisione del governo Meloni di non prorogare le scadenze, generando un certo scetticismo persino tra i ranghi della Lega, guidata da Matteo Salvini. A sorgere spontanea la domanda: èla conclusione deltutelato un obiettivo intrinseco al? La risposta affermativa emerge, benché occorra considerare che il dibattito su questa misura ha avuto inizio ben prima dell'approvazione del piano. Nel tentativo ...