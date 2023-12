(Di giovedì 30 novembre 2023) RALLY. Mercoledì 29 novembre ad Almè, sono stati presentati i due camion al via della corsa dal 5 al 19 gennaio. Bellina, Gotti e Arnoletti formeranno il primo team. Il secondo, al debutto, sarà in partenza con Pellegrinelli, Minelli e Gandini.

Dakar 2024 in Arabia Saudita - svelato il percorso : “Un tuffo in un oceano di sabbia tra canyon e vulcani”

Dakar 2024 - presentata la nuova edizione tra le dune saudite per una edizione record

Audi RS Q e - tron 2024: più potente, leggera e sicura

Per la terza volta parteciperà alla, Audi RS Q e - trondiventa più sicura, potente e leggera. Audi RS Q e - tronparteciperà per la terza volta alla, per l'occasione è stata soggetta a una serie di upgrade che l'hanno resa più leggera, potente ma soprattutto più sicura. A seguito degli incidenti Stephane Peterhansel e Carlos Sainz i ...

Dakar 2024, Bergamo raddoppia: Italtrans e Petra in gara in Arabia ... L'Eco di Bergamo

CALCIO: Il Rimini crede nella coppa, "Concentrazione al top" | VIDEO Teleromagna.it

Audi RS Q e-tron 2024: più potente, leggera e sicura

Per la terza volta parteciperà alla Dakar, Audi RS Q e-tron 2024 diventa più sicura, potente e leggera. Audi RS Q e-tron 2024 parteciperà per la terza volta alla Dakar 2024, per l’occasione è stata ...

Dakar 2024, Bergamo raddoppia: Italtrans e Petra in gara in Arabia Saudita

Bergamo raddoppia alla Dakar. Saranno due gli equipaggi bergamaschi in gara nel celebre rally, in programma dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita.