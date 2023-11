(Di giovedì 30 novembre 2023) Londra, 30 nov. (Adnkronos) -l'offerta diall'di re. Lo sostiene 'Endgame', il libro appena uscito dell'reale Omid Scobie, secondo cui la cantante, in tournée a Nashville il giorno in cui Charles salì al trono il 6 maggio scorso, è stata tra i numerosi artisti di alto profilo che rifiutarono l'invito, tra cui Elton John, Adele e Harry Styles. Ma il rifiuto della, secondo Scobie, sarebbe stato il segnale che "c'era in gioco qualcosa di più profondo.semplicemente non aveva la popolarità necessaria, il che è comprensibile, dato che ha trascorso gran parte della sua vita sulla scia della nave da crociera di gran classe della reputazione di sua madre". All'evento ...

Le prime foto di William e Kate nel finale di stagione di The Crown

..."incredibilmente offensiva" la decisione di Thedi includere un'apparizione di Diana nel quarto episodio. "Non la guarderà, ma ne sarà totalmente disgustato", ha dichiarato una fonte al...

Daily Crown: l'esperto, 'Carlo e William in lotta per il futuro della ... Il Dubbio

Ultimo'ora: Daily Crown: l'esperto, 'Taylor Swift rifiutò di cantare all ... La Svolta

Daily Crown: l’esperto, ‘Taylor Swift rifiutò di cantare all’incoronazione di re Carlo’

Londra, 30 nov. (Adnkronos) – Taylor Swift rifiutò l’offerta di cantare all’incoronazione di re Carlo. Lo sostiene ‘Endgame’, il libro appena uscito dell’esperto reale Omid Scobie, secondo cui la cant ...

Royal Family LIVE: Prince Harry and Meghan Markle urged to break silence over Endgame

Meghan Markle and Prince Harry need to 'let it be known' where they stand over 'Sussex puppet' Omid Scobie's controversial new book, a columnist has claimed.