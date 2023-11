Da Okafor a Thiaw: Milan, 16 infortuni negli ultimi 2 mesi

Gli stop a ripetizione dei rossoneri fanno discutere i tifosi sui social e non solo. Vediamo allora, in ordine, tutti gli infortuni da ottobre ad oggi in casa ...

Milan, ora gli infortuni sono 25. E contro il Frosinone c'è una difesa da reinventare La Gazzetta dello Sport

Milan, Thiaw via da San Siro in stampelle: pessime notizie dopo gli esami. Ora Pioli non ha più un difensore Il Fatto Quotidiano

MN: Long wait set to end as Bennacer could be called up vs. Frosinone | OneFootball

Today we can say something that we have not been able to say for the best part of half a year: Ismael Bennacer might play in AC Milan’s next game. Work continues at Milanello in view of Saturday ...

L'algerino non gioca una partita ufficiale da più di duecento giorni: l'ultima, con gol, il 6 maggio contro la Lazio. Col Frosinone può rientrare

L'algerino non gioca una partita ufficiale da più di duecento giorni: l'ultima, con gol, il 6 maggio contro la Lazio. Col Frosinone può rientrare ...