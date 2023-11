Cybersicurezza | all’Itts Volta di Perugia una giornata di formazione e gioco aperta alle scuole superiori

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quarto HighSchools CTF Workshop organizzato da Cybersecurity National Lab insieme alla scuola. L’evento sarà lunedì 4 dicembre. Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti Lunedì 4 dicembre nell’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro’ disi svolgerà il quarto HighSchools CTF Workshop, organizzato nell’ambito del programma CyberHighSchools del Cybersecurity National Lab del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Il workshop, che gode del patrocinio gratuito dell’Agenzia per laNazionale (Acn) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gpdp), è organizzato in collaborazione con gli studenti dell’Università degli Studi di, già partecipanti ai programmi didel Cybersecurity National Lab, ...