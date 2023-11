Cristina Marino Affronta il Mum Shaming in uno Stile Unico

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Fenomeno del MumIl concetto di “mum” riguarda la sensazione di inadeguatezza spesso imposta alle neo mamme. Questa critica si estende ai cambiamenti fisici post-partum e alle scelte personali. Celebrità come Blake Lively, Ashley Graham e Katy Perry hannoto questo fenomeno, così come Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni e, quest’ultima criticata per il suo impegno nel fitness durante la gravidanza. La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia, che va vissuto in maniera consapevole, libera. Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l’aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l’umore. Il Monologo disu Le Iene...