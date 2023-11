Crisi climatica | Fontana | “Meloni senza visione e coraggio sull’ambiente”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilaria, capogruppo M5S in Commissione Ambiente alla Camera, come si presenterà il governoalla Cop28? “Purtroppo non ci aspettiamo nulla di buono perché a rappresentarci ci saranno gli esponenti di un governo negazionista, che lanon ha fatto altro che alimentarla favorendo l’industria fossile, pensando all’Italia come hub del gas, tagliando fondi contro il dissesto idrogeologico, promuovendo un famigerato Piano Mattei e il nucleare come soluzione salva-clima, facendo ostracismo al regolamento Ue sulle auto green e una battagliaquartiere all’efficientamento energetico degli edifici. Il M5S si dissocia da queste politiche energetiche e ambientali che promuovono solo stagnazione ecologica. Restiamo convinti, al contrario, che la transizione sia una grande opportunità ...