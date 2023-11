Covid Italia | tornano le mascherine? Il parere degli esperti

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Con ilche torna a correre, dopo l'Austria anche l'deve rimettere le? E' la domanda che in queste ore viene posta a infettivologi ed epidemiologi di casa nostra e il sìall'uso del dispositivo di protezione è pressoché unanime anche se non come obbligo imposto. "Siamo in un