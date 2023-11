Cos’è il Babbo Natale Segreto e come funziona lo scambio di regali anonimo

Leggi su cultweb

(Di giovedì 30 novembre 2023) Con il termine(o Secret Santa in inglese ) si indica unodinatalizi anonimi, svolto all’interno di un gruppo, più o meno ristretto, di amici o colleghi di lavoro, in cui il destinatario di ogni regalo non conosce l’identità della persona che gliel’ha donato; la tradizione, molto diffusa nei paesi anglosassoni, rappresenta un modo efficace per organizzare unodi doni a costi relativamente contenuti. Un classicoè così strutturato; una volta definito il numero esatto di partecipanti, l’organizzatore della raccolta farà estrarre, da una lista di bigliettini accuratamente piegati, a ciascuno dei donatori il nome della persona a cui dovrà fare il regalo; ovviamente, se un ...