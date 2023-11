Cosa sono i Krampus | la leggenda degli esseri demoniaci

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’eterna eria lotta tra Bene e Male annovera, tra i protagonisti, anche i, diavoli con le corna e denti aguzzi che agitano fruste e catene e forconi, seminando paura e sgomento. Si tratta di figure inquietanti che è possibile ammirare in diverse rappresentazioni, di solito messe in scena a fine anno, tipiche di aree del Nord Italia (Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ad esempio) ma anche di zone come la Baviera, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria.