Corre l' industria dei rifiuti | 27 | 2 mld di euro di ricadute per l' Italia

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il settore della raccolta e trattamento deiurbani e speciali inregistra un valore della produzione 2022 di 18,2 miliardi di, in aumento del 10,5% sull'anno precedente, e genera 27,2 miliardi didi valore condiviso. Questo significa che per ognidi valore aggiunto prodotto dalle aziende di gestione, se ne generano 3,4 dieconomiche per tutto il Paese. Sono alcuni dei dati principali del WAS Report 2023, il rapporto dedicato all'na della gestione dei, che analizza i dati dei player della raccolta, trattamento, smaltimento e selezione, presentato questa mattina a Roma da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del ...