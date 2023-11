Coppa del Mondo di Biathlon | la staffetta maschile azzurra è quinta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Oestersund – Hanno conquistato il quinto posto gli Azzurri delladi, nella gara dideldi Oestersund. E’ stata una gara in crescendo per il Team Tricolore, che si è piazzato sul traguardo a pochi metri dall’Austria. Come riporta la nota di fisi.org ‘Didier Bionaz, schierato al lancio, ha dato il cambio a Elia Zeni in ottava posizione, diventata settima quando è entrato in scena Tommaso Giacomel. Il recupero è arrivato nella frazione conclusiva, con Lukas Hofer che ha realizzato il terzo tempo di frazione con il quale è risalito di una posizione. Il prossimo appuntamento a Oestersund è fissato con la sprint femminile di venerdì 1 dicembre alle ore 14.45, nella quale dovrebbe essere presente anche Lisa Vittozzi, in miglioramento dopo il forfeit della ...

Nuoto: Cdm fondo, Paltrinieri guida gli azzurri a Funchal

... sono in partenza per Funchal, in Portogallo, dove sono attesi dalla tappa conclusiva dellamondo di nuoto in acque libere 2023. Inizialmente prevista a Eilat, in Israele, la manifestazione ...

Fase Finale della Coppa del Mondo di Softball 2024: ecco il calendario e le informazioni sui biglietti - Federazione ... Federazione Italiana Baseball

Coppa del mondo di windsurf, settimo posto per la triestina Anna Biagiolini TriestePrima

Sport in tv oggi (giovedì 30 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 30 novembre: in programma il tennis con le Next Gen ATP Finals, il volley con la Champions League, la vela con i preliminari di Ameri ...

Biathlon, Vittozzi: “Da fuori giudicano senza sapere, ma ora so gestire la pressione. Il mio sogno Una medaglia olimpica”

Un traguardo dopo l’altro, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang nel 2018 ha confermato la sua forza. Poi la coppa del mondo 2019, dove ha raggiunto il traguardo storico della medaglia per i 10 km ...