Cop28 | Meloni arrivata a Dubai

COP 28 on climate in Dubai, attending Prime Minister Giorgia Meloni

Today's Italian News in English. COP 28 on climate in Dubai. Attending Prime Minister Giorgia. Employment rate on the rise, and inflation declines. The Justice Reform at center of the political debate. Ex - PM Draghi attends book presentation on the Roman Empire. Soccer. Europe League. ...

Cop28: domani al via, Meloni confermerà gli impegni per l'Africa AGI - Agenzia Italia

Meloni a Dubai per la conferenza inaugurale della Cop28 Agenzia Nova

Perché la Cop28 parte da un contesto negativo

Oggi si apre la COP28 a Dubai. Ecco quattro temi che dovremo guardare tra due settimane per capire com’è andata. 1. Global stocktaking o “bilancio globale”: nel 2015 a Parigi i paesi si erano ...

Medici italiani con Meloni a Dubai per curare bimbi Gaza

DUBAI, 30 NOV - "D'intesa con gli Emirati Arabi è previsto l'invio di medici pediatri italiani dagli ospedali Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma per aiutare i medici emiratini nelle cure dei num ...