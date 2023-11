Cop28 Dubai | al via conferenza sul clima | Biden e Xi assenti con 40% emissioni gas serra al mondo e paesi Golfo posticipano neutralità climatica al 2060

Cop28, accordo a Dubai: reso operativo il fondo 'Loss and Damage' per aiutare i Paesi poveri colpiti da disastri climatici

Nel primo giorno della, è stato raggiunto già un accordo. Il fondo ' Loss and Damage ' per aiutare i Paesi più poveri colpiti dal disastro climatico sarà reso operativo. L'intesa alla Conferenza delle parti ...

Cop28 a Dubai, allarme Onu: 2023, anno più caldo di sempre. Obiettivi: combustibili fossili e 1,5° - Domani anche Stoltenberg a Dubai RaiNews

It’s time for action: COP28 and keeping 1.5°C alive

It’s Day One of COP28 and I’m in Dubai with members of the GSMA’s Climate Action Taskforce, alongside thousands of delegates including Heads of State, policymakers, climate negotiators and ...

Turning up the heat in Dubai: six things to watch at COP28

The last twelve months were the hottest on record. Against this backdrop of blistering global temperatures, the pace of the climate negotiations seems particularly glacial.