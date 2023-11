Consiglio comunale di Napoli | “Da De Laurentiis attacco alle istituzioni”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono inopportune e fuori luogo le dichiarazioni del presidente del Calcioche, in modo scomposto, in diretta televisiva europea, ha attaccato il sindaco die i consiglieri comunali della città”. Così i consiglieri comunali diin un documento condiviso a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal presidente De. Il patron ha detto: “Se lo juventino Gaetano (Manfredi, ndr) uscira’ fuori dal legame cole riuscira’ a vendermi lo stadio Maradona, prometto che in un anno lo rendero’ il piu’ bello d’Italia. Se invece i consiglieri comunali odiano ile sono contro la maggioranza dei napoletani ho un’altra idea, vado a Caserta o a Pompei”. “Il tema del destino dello stadio – si legge ...

Bandecchi scatenato in Consiglio comunale : “Politici? Tutti inadeguati tranne me - non vi dovete offendere”

Santanchè sul cambio di nome di Cervinia: 'Siete matti Sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination'

La decisione di cambiare nome è stata presa daldi Valtournenche, di cui Cervinia/Le Bruil è frazione, e confermata con un decreto del presidente della Regione Valle d'Aosta. ...

Bandecchi scatenato in Consiglio comunale: “Politici Tutti inadeguati tranne me, non vi dovete… Il Fatto Quotidiano

Consiglio comunale ad Aosta RaiNews

Alghero, da tre giorni la città è senza acqua potabile

Ha anche chiesto ad Asl e Abbanoa una più solerte comunicazione. Le forze di opposizione in Consiglio comunale hanno accusato il primo cittadino di inerzia davanti a una problematica così importante.

Svenduti i gioielli di Napoli. Invimit scuce solo 15 milioni

Non a caso, proprio oggi approda in Consiglio comunale la delibera 437, con la quale si assegna il passaggio di beni patrimoniali, per una valutazione complessiva stimata in 43.590 milioni, al ...