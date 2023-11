Conflitto in Medio Oriente | Israele ad Hamas | “Nuova lista di ostaggi o la guerra riprende”

Hanno generato un certo sconcerto le parole che ieri pomeriggio ha pronunciato Papa Francesco al termine dell’Udienza generale, in occasione di due ... (ildifforme)

Papa sul conflitto in Medio Oriente : “Non è guerra - ma terrorismo”

Il 21 novembre 2023 è stato pubblicato un video su Facebook in cui si vede l’esplosione e il crollo di un edificio costituito da una struttura ... (facta.news)

Questo video dell’esplosione di una moschea non c’entra con l’attuale conflitto in Medio Oriente

Conflitto in Medio Oriente - la denuncia di Medici senza frontiere : “Colpito un nostro convoglio : c'è un morto”

Conflitto in Medio Oriente : sanguinoso raid in Cisgiordania : due morti e sette feriti. Trovato il corpo della soldatessa in ostaggio

Fonti palestinesi nella città di Jenin, in Cisgiordania, affermano che due persone sono state uccise e sette ferite durante un’operazione militare ... (feedpress.me)