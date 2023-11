Confindustria | “Torniamo a bocciare e selezioniamo i docenti per merito” Novara | “Non si educa mortificando”

Turismo. L'Italia fa squadra: Torniamo a essere i numeri uno

Il turismo organizzato è un mercato che pesa "circa 13 miliardi di euro, è composto da 10mila imprese e occupa circa 80mila persone" , ha ricordato Pier Ezhaya (AstoiViaggi). Aziende ...

Confindustria: "Torniamo a bocciare e selezioniamo i docenti per ... Orizzonte Scuola

Confindustria Alto Milanese scuote la scuola: "Torniamo a bocciare ... LegnanoNews.com

Siracusa, protesta dei metalmeccanici: blocchi fuori dalle portinerie della zona industriale

Mobilitazione generale dei metalmeccanici che stamattina si sono ritrovati fuori dalle portinerie degli stabilimenti della zona industriale di Siracusa. Le tute blu insieme con le maggiori sigle sinda ...

Turismo. Siracusa si prepara alla sfida della destagionalizzazione: l’intervista a Patrizia Candela

Il vero obiettivo ora è consolidare il flusso turistico per la prossima stagione e, soprattutto, lavorare per la destagionalizzazione. In un incontro recente con il sindaco Francesco Italia, Patrizia ...