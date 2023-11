Conference League | HJK-Aberdeen interrotta per alcuni minuti | tifosi scozzesi lanciano palle di neve al portiere VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Episodio decisamente particolare nel match ditra i finlandesi dell’HJK e glidell’. Sotto ladi Helsinki, la partita è stataper. Il motivo è al limite del comico, visto che lo stop è arrivato a causa dellediprovenienti dal settore ospiti verso la porta difesa daldell’HJK come dimostrato dalle immagini. ILHJK Helsinki-briefly stopped because somefans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper. Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) ...