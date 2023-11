Condannato a 6 anni Andrea Bonafede | portava le ricette a Messina Denaro

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) ll gup di Palermo hain abbreviato a seie otto mesi per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, cugino ed omonimo del geometra che ha prestato l’identità a Matteo, di Campobello di Mazara (Trapani), era finito in carcere lo scorso febbraio scorso, dopo la cattura del boss. Leggi anche: Matteo, il prete che voleva fare la messa per il boss risponde alle critiche con una provocazioneal boss leera colui che si occupava di portare le(ben 140) a. ...