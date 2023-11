Condanna a 18 anni per il portuale Filippo Giribaldi che uccise l’ex militante di Casapound Manuel Di Palo con un colpo di pistola

Roma - segregata e violentata per due anni da due uomini in un maneggio : la condanna È stato condannato per violenza sessuale, maltrattamenti e sequestro di persona Ali Roze, 31 anni, che insieme a Yasir Imran, di 36, aveva tenuto ... (news.robadadonne)

Dj condannato per istigazione all’odio razziale a 5 anni e mezzo - i giudici : “Idee fondate sulla discriminazione” La sua radio era stata oscurata nel 2019 per istigazione all’odio e in campo a difendere Radio Studio 54 erano scesi in campo Lega e da Fratelli ... (ilfattoquotidiano)

Un’altra condanna definitiva per bancarotta per Denis Verdini - 5 anni e mezzo per il crack di Società Toscana di Edizioni Un altro verdetto definitivo per Denis Verdini. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni 6 mesi per l’ex senatore e ex banchiere per ... (ilfattoquotidiano)

Violenza domestica a Formia - maltratta per anni la moglie e le vieta il vaccino Covid : condannato marito violento Il Tribunale di Cassino ha condannato E.P., cittadino romeno residente a Formia, per maltrattamenti e lesioni inflitte alla sua ex moglie. La ... (ilcorrieredellacitta)

WWE : L’Hall of Famer Tammy Lynn Sytch condannata a 17 anni di carcere Dopo oltre un anno e mezzo di processi, cambi d’avvocato e incidenti in tribunale, è stata raggiunta una soluzione al caso di omicidio colposo ... (zonawrestling)