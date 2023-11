Concorso per docenti | 70 mila posti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) Buone notizie dall’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), Marcello Pacifico: “Da un confronto tra i sindacati e il ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e della Ricerca è emerso che ci saranno tre concorsi. Il primo a dicembre per più di 44, il secondo nel settembre successivo per chi frequenterà i nuovi corsi abilitanti che partiranno per 30 e 36 Cfu, per il personale precario e per idi ruolo. Infine l’ultima procedura per altri 30per coloro che frequenteranno i 60 Cfu, e quindi i giovani laureati che vorranno partecipare. Tutte queste procedure per noi non risolveranno problema del precariato”. L’esponente sindacale dice : “In passato abbiamo assistito a più di nove procedure concorsuali e a oggi il numero dei precari è dieci volte il ...