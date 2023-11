Concerti di dicembre 2023 in Italia | date e info biglietti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 novembre 2023) foto di Sara Sabatinoè arrivato, le Feste sono vicine e si respira il profumo del Natale che sta arrivando. Anche questo mese ci porta in giro per l’; tanti iche ci aspettano; i nostri artisti preferiti ci delizieranno con la loro musica. Ligabue sarà in tour nei primi giorni del mese, attesissimo dai suoi fans. Molto attesi anche idi Giorgia che con la sua voce e le sue bellissime canzoni ci fa sognare. Molti artisti famosi come Irama & Rkomi, Emma, Tommaso Paradiso, Elodie con la sua particolarissima voce, per non parlare di Laura Pausini che inizierà il suo tour nei primi giorni difino a fine mese. Anche Elio e le Storie tese, sarà in tour e ritroveremo Panariello Vs. Masini, musica e allegria assicurate. E udite udite, con solamente una data potremo ...