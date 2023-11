Con Benzema al posto di Bellingham l’avremmo persa prima

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ci accartocciamo sul più bello. Alla pari per un’ora poi rivediamo fantasmi alla finestra e portieri in bambola. Li teniamo bene. Gestiamo senza ansie. Kvara illumina e GioGio offre a Simeone il ticket per mantenere la sua promessa 0-1 Palla a centro e Rodrygo ci rimanda a nanna. La nostra fase difensiva continua ad essere un tiro al secchio al Luna Park. 1-1 Perdiamo fiducia. Kroos fa di noi quel che XFactor ha fatto di Morgan: ci maltratta senza pietà. Natan si scorda1-2 Prendiamo fiducia. Carichiamo, da buoni italiani giochiamo senza parte sinistra ma arriviamo a fargli paura. Ancora GioGio per il Cholito ma Alaba è Alaba… Nella ripresa Anguissa scende in campo, e dopo aver litigato con il cross ricorda a tutti che anche ai calciatori azzurri hanno montato il tasto del tiro. Sfonda e pareggia 2-2 Meret ci illude con una gran parata poi gli consegna ...