Come sostituire velocemente testo in Excel

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quando digitiamo delall'interno delle celle dipuò capitare di commettere degli errori e di ritrovarsi con tante parole da correggere in un solo colpo. Per rimediare a questi errori possiamo avvalerci della funzione Sostituisci, integrata in tutte le versioni disupportate da Microsoft ed utilizzabile sia in una cella vuota sia in una cella specifica. In alternativa vi mostreremo ancheusare la funzione Trova e sostituisci, una variante della funzione presente anche in Word. LEGGI ANCHE -> Trucchiper diventare esperti in calcoli e presentazione dati 1)usare la funzione Sostituisci Per usare la funzione Sostituisci dipossiamo utilizzare due metodi diversi: scrivere = (uguale) nel campo in qualsiasi cella e digitare ...