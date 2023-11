Peeling viso per l’autunno : come preparare la pelle

Uno su cinque: precisamente il 18,8 per cento dei diplomati nell’anno del Covid non è riuscito a dare nemmeno un esamino nel corso del primo anno di ... (ilfoglio)

Come può educare ai sentimenti una scuola che non è in grado preparare all'università?

Chi era Henry Kissinger, tessitore della politica estera Usa per oltre mezzo secolo

Era la famosa 'Operazione Marco Polo', che permiseil terreno allo storico viaggio che, ... Rapporti privilegiati con Pechino che fino all'ultimo Kissinger ebbe fino all'ultimo,dimostra ...

Come preparare l'originale Spritz Veneziano Vanity Fair Italia

Come preparare una ciambella alla zucca con gocce di cioccolato ... ricette.donnamoderna.com

Turismo. Siracusa si prepara alla sfida della destagionalizzazione: l’intervista a Patrizia Candela

Il vero obiettivo ora è consolidare il flusso turistico per la prossima stagione e, soprattutto, lavorare per la destagionalizzazione. In un incontro recente con il sindaco Francesco Italia, Patrizia ...

Come sarà Xiaomi Pad 7 Pro

In Cina sta per arrivare Xiaomi Pad 7 Pro, un tablet da 10 pollici con caratteristiche tecniche molto interessanti ma che, quasi certamente, non vedremo in Italia.