Come mettere la foto profilo su Meet

Leggi su wikitech

(Di giovedì 30 novembre 2023) Vuoilasu? Allora non perdiamo altro tempo eccoo , il famoso programma di google per creare e gestire presentazioni , riunioni tutto da virtuale.cambiaredelin googlePrima di spiegarti , devo fornirti alcune informazioni preliminari utili riguardanti il corretto compimento di quest’operazione. Immagino, che ormai hai ben presente cheè un servizio di videoconferenze gratuito di Google e, pertanto, per essere utilizzato, è necessario possedere un account della nota azienda di Mountain View. A fronte di queste premesse è necessario anche specificare che, quindi, la...