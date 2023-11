Come Harry Kissinger ha cambiato la storia del calcio

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 novembre 2023) «Quell’uomo può cambiare tutto: la faccia, la casa, la famiglia, la ragazza, la religione, anche Dio. Ma c’è una cosa che non può cambiare: la passione». La frase è presa dal celebre film argentino Il segreto dei suoi occhi che tratta dell’omicidio di una donna negli anni immediatamente precedenti alla presa del potere da parte dei militari in Argentina. Due agenti del tribunale federale, Benjamin Esposito e Pablo Sandoval, sospettano di un uomo, che però è introvabile. Riescono ad aggrapparsi a un indizio solo quando ritrovano alcune sue lettere, che fanno quasi tutte riferimento a delle vecchie partite del Racing Club de Avellaneda. La passione a cui fa riferimento Pablo Sandoval, quindi, è la passione per il: se sei un essere umano quella fiamma continuerà a bruciare, anche se sei un assassino in fuga dalla polizia. I due agenti si apposteranno nella curva ...