Combattere la povertà con la fiducia nelle istituzioni

(Di giovedì 30 novembre 2023) L'Aquila - Fare attenzione allain Abruzzo. L’appello del sindaco di Navelli Paolo Federico arriva dopo l’indagine fatta dalla Caritas su territorio nazionale. “Sono rimasto perplesso dall’apprendere che nella nostra regione vivono oltre 6mila famiglie assistite a cui, molto probabilmente, devono aggiungersi anche quelle che non si rivolgono allee quindi restano nel sommerso. Inoltre”, ha detto il sindaco, “fa riflettere il fatto che la maggior parte di queste famiglie, come si evince nell’ottimo rapporto fatto dalla Caritas, hanno problematiche pluridimensionali. Quindi, per intenderci, sono legate a più fattori che spingono verso la. Quest’ultimi sono dunque un mix di elementi che possono andare dall’assenza di lavoro sino ad arrivare altre complicazioni come dipendenze e altro. Un dato che mostra una ...