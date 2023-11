Colpo Di Scena Al Grande Fratello | Entra Filippo Bisciglia!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Alfonso Signorini e i suoi autori avrebbero messo a segno un vero e proprio colpaccio. Secondo alcune indiscrezioni,Bisciglia potrebbe prestore nella casa delcome concorrente. Per il momento sono solo indiscrezioni, ma se la notizia venisse confermata, vorrebbe dire che Signorini starebbe puntando sui protagonisti di Temptation Island per far risalire gli ascolti del reality. Ecco tutti i dettagli!Bisciglianella casa: lo scoop Una clamorosa indiscrezione sta mandando in tilt il web e i fan del. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Very Inutil People, a breve entrerà nella casa di Cinecittà niente meno che...