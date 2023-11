Colpani | Juve e Inter osservano il gioiello del Monza

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Andreaè sempre più nel mirino dei grandi club e in Italia soprattuttosi stanno muovendo per il classe ’99 Andreaè sempre più nel mirino dei grandi club e in Italia soprattuttosi stanno muovendo per il classe ’99. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la gara di domani dell’Allianz sarà un modo per i bianconeri di osservarlo da vicino. Giuntoli e il club lo ritengono un rinforzo di mercato ideale per il ruolo di trequartista, ma anche Marotta e i nerazzurri ci sono addosso dall’estate.