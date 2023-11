Collettivo violento Scontro sulle femministe di Non una di meno

(Di giovedì 30 novembre 2023) La manifestazione organizzata da "Non una di" ha diviso l'opinione pubblica. Ecco le opinioni di Vladimir Luxuria e Maria Rachele Ruiu di Pro Vita & Famiglia

Youth League, capolavoro Milan: poker al Dortmund, Abate è agli ottavi

Al 23' Kevin Zeroli pareggia i conti con undestro rasoterra dal limite dell'area. Passano ... Brillano i singoli e si esalta tutto il, merito del lavoro di Abate dal punto di vista ...

Aggressione a Pro Vita: torna il clima degli anni Settanta La Nuova Bussola Quotidiana

Il Bestiario, le Matriarchigne - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il silenzio sulle donne in rivolta contro la polizia dimostra che la responsabilità è collettiva

Meloni e Schlein purtroppo se ne infischiano. Come se sulle manchevolezze delle forze dell’ordine dovesse calare un silenzio non so se complice o soltanto ...