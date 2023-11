Colere Infinite Mountain | i nuovi impianti di risalita segnano un’altra epoca per lo sci scalvino

(Di giovedì 30 novembre 2023). Una giornata storica per la Val di Scalve, un’inaugurazione che annuncia una nuovaper lo sci. L’inverno 2023 segna una svolta nella storia die degli altri comuni della valle: i lavori di rinnovamento deglidihanno portato ad un rifacimento infrastrutturale quasi completo, dando vita ad una moderna e scintillante stazione sciistica –– che sarà il fulcro della rinascita turistica del territorio. “L’opera è stata ultimata in soli otto mesi grazie alla professionalità e all’impegno di tutte le parti coinvolte – esordisce Carlo Maurizio Zanni, presidente di Valle Decia, detentrice della società Rsi srl che si è fatta carico di un investimento di circa 22 milioni di ...

La cerimonia di inaugurazione sotto la neve. Si scia dal 7 dicembre con la possibilità di sbarcare a 2 mila metri in 10 minuti ...

