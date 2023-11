Cobolli-Nardi oggi in tv | orario NextGen Finals | programma | canale in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023), alle 13.00 italiana, andrà in scena la sfida tutta italiana tra Flavioe Luca, valida per il Round Robin delleATPa Gedda. Un derby nel quale ci si gioca l’accesso alle semifinali e in cui bisognerà anche fare i conti se necessario., reduce dalla vittoria all’esordio contro lo svizzero Dominic Stricker e dal ko contro il francese Arthur Fils, se la vedrà contro il pesarese, superato nei primi due incontri sia dal transalpino che dall’elvetico. Da questo punto di vista, la condizione di quest’ultimo è appesa a un filo. Discorso diverso per il tennista romano che in caso di vittoria contro, dovrà badare all’incrocio tra Fils e Stricker, in relazione poi alla sua prestazione nel match. Un solo precedente tra i due ...