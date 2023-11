CM Punk è tornato a casa | o no?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 novembre 2023) Survivor Series WarGames ha dato diversi spunti, ma non prendiamoci in giro, il ritorno di CMin WWE è qualcosa che sovrasta tutto il resto. Si chiacchierava la possibilità già prima del premium live event, raccogliendo piccoli indizi nelle varie puntate settimanali, ma nessuno poteva essere sicuro che ciò sarebbe avvenuto davvero. Il suono della sua theme song partito quando ormai il logo di fine evento era andato in sovraimpressione è un trucco che avevamo già visto con il grande ritorno di Bray Wyatt, ma la trovata funziona ancora benissimo. Hanno creato l’effetto sorpresa per qualcosa che ormai sembrava sfumato. Tutti eravamo in attesa delle sue prime parole ed esse sono arrivate nel main event dell’episodio di Raw di questa settimana. Se qualcuno si aspettava frecciate all’AEW sarà rimasto deluso, anche se era facile prevedere che ciò non sarebbe ...