“Circo Casarano” | la prima mostra personale dell’artista pontino Silvio Sangiorgi

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 Sarà la galleria Percorsi d’arte, in piazza San Giovanni Elemosiniere a, in provincia di Lecce, ad ospitare, dal primo dicembre fino al 6 gennaio 2024, ladi Sezze, dal titolo. “La mia– ci spiega l’artista – si terrà nella galleria, fondata nel 2002 da Cinzia De Rocco, che propone artisti contemporanei specializzati in disegno, pittura, scultura e incisione, ed è anche il punto di riferimento per presentazioni di libri, conferenze e piccoli concerti. Insomma, un salotto culturale di cui sono fiero di fare parte. Altrettanto orgoglioso sono della critica scritta dalla storica dell’arte Azzurra ...