Cina | settore non manifatturiero mantiene espansione a novembre

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pechino, 30 nov – (Xinhua) – L’attivita’ non manifatturiera dellaha mantenuto l’, con l’indice dei responsabili degli acquisti per ilche ha raggiunto un valore pari a 50,2, secondo quanto dichiarato oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Una lettura superiore a 50 indica, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice deldei servizi si e’ attestato a 49,3 a, in calo rispetto ai 50,1 di ottobre, a causa del sempre minor impatto delle vacanze per la Festa di meta’ autunno e della Festa nazionale. I sottoindici delle attivita’ commerciali di trasporto, alberghiere, della ristorazione e dell’intrattenimento sono diminuiti, poiche’ la base di ottobre era ...