Cina | ricercatore | studi polari contribuiscono a gestire cambiamento climatico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Oslo, 30 nov – (Xinhua) – La ricerca polare sta diventando sempre piu’ importante per affrontare le sfide poste dalglobale, ha riferito a Xinhua He Fang, responsabile della stazione artica cinese Fiume Giallo, durante una recente intervista. Istituita nel luglio 2004, la stazione e’ la prima per la ricerca artica della. Si trova a Ny-Alesund, una piccola cittadina delle Svalbard, un arcipelago norvegese nell’Oceano Artico. A causa di fattori geografici, le regionisono le aree piu’ colpite dal riscaldamento globale, ha dichiarato He,associato presso l’Istituto di ricerca polare della. Ilquest’estate ha trascorso piu’ di due mesi nella stazione. He ha affermato che le ricerche condotte ...