Cina | PMI per settore manifatturiero diminuito a novembre

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pechino, 30 nov – (Xinhua) – L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per ilcinese si e’ attestato a 49,4 a, in calo rispetto ai 49,5 del mese scorso, hanno mostrato oggi i dati. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice della produzione ha registrato un valore pari a 50,7, rimanendo in territorio di espansione, e l’indice dei nuovi ordini si e’ attestato 49,4. In particolare, la domanda per i settori medico, automobilistico, ferroviario, navale e di attrezzature aerospaziali ha registrato una crescita costante. Il sottoindice delle grandi imprese e’ rimasto in zona di espansione a 50,5 a, rimanendo in territorio di espansione per sei mesi consecutivi. La crescita delle nuove forze trainanti ...