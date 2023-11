Cina | istruzioni per l' uso di un mondo unico

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sono reduce da un viaggio in, a Shenzhen per la precisione, organizzato da Oppo, quarto produttore di smartphone su scala globale. La città è sede della compagnia e del conglomerato BKK Electronics Corporation (gruppo da cui sono nati altri brand come Vivo, Realme e OnePlus) ed è una metropoli da 13,5 milioni di abitanti che confina con Hong Kong. A questa vinza deve la sua ascesa, poiché da villaggio di pescatori a inizio anni Ottanta ha cambiato volto grazie a una intuizione di Deng Xiapoing, l'architetto della riforma economica cinese, che proprio a Shenzhen decise di creare la prima zona economica speciale, lasciando a quel territorio maggiore autonomia e libertà in termini di investimenti provenienti dall'estero, che hanno permesso alla città di emergere come centro di riferimento per l'innovazione e principale polo elettronico del paese. ...