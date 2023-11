Ciclismo | addio a Sante Gaiardoni | vinse due ori ai Giochi Olimpici di Roma 1960

La notizia della sempre più probabile fusione tra la Jumbo Visma e la Soudal Quick Step ha sicuramente scosso tutto il mondo del Ciclismo . Non era ... (oasport)

La nuova vita sportiva di Daniel Oss: dopo 14 anni da 'pro' dice addio al ciclismo su strada. Si dedicherà al gravel: 'Mi divertirò, ma voglio essere competitivo anche lì'

Come è maturata l'idea di salutare ilsu strada e, a quasi 37 anni, iniziare una nuova avventura "All'inizio con i miei manager avevamo preso in considerazione l'ipotesi di restare su ...

Ciclismo, Jumbo-Visma addio: da gennaio diventerà Jumbo-Lease ... Quotidiano Sportivo

Petilli ora è "professore di ciclismo" e dice la sua sull'addio di Piva Bici.PRO

Addio a Sante Gaiardoni: conquistò due ori a Roma 1960 nel ciclismo

Aveva 84 anni, in carriera era stato pistard correndo anche su strada: in quell'edizione dei Giochi si era imposto nel chilometro da fermo e nella velocità ...

Ciclista travolto e ucciso in provincia di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un ciclista è morto investito da un'auto nella tarda serata di ieri a Solaro, in provincia di Milano. L'uomo, un 50enne di origini sudamericane, per cause all'esame dei cara ...