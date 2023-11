Chirurgia estetica - via l’Iva sugli interventi

Chirurgia estetica - via l’Iva sugli interventi

Incredibile ma vero : via l'Iva sulla chirurgia estetica "Esenzione per ristabilire la salute psico-fisica"

Va in Marocco per un intervento di chirurgia estetica ma muore per un malore : Civitanova piange Svetlana