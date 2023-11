Chi ha tentato di violentarmi Patrizia Pellegrino | bomba sul mondo dello spettacolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) "La bellezza è stata molto importante per la mia carriera ma è stata anche la causa di molti problemi"., attrice e showgirl 61enne diventata famosa tra cinema, teatro e tv in programmi come Sereno variabile, La vita in diretta e L'isola dei famosi, si confessa in una lunga, dolorosa intervista all'agenzia Adnkronos. "Ho subito numerose molestie anche da persone molto importanti ma mi sono sempre saputa difendere bene sia per la mia integrità morale che per la mia fede, non sono mai scesa a compromessi di nessun tipo". "Non ho mai sopportato chi mi metteva le mani addosso e avendo detto molti 'no' mi hanno sbattuto molte porte in faccia. Quindici anni fa - rivela - ho subito una tentata violenza sessuale, non l'ho mai raccontato a nessuno, ebbi molta paura, si trattava di una persona molto importante del...