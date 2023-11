Chi è Mirko Genco | l’assassino di Cecilia Hazana | sua madre fu uccisa da un ex

Leggi su cultweb

(Di giovedì 30 novembre 2023), nato a Parma nel 1997, è l’uomo condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio dell’ex fidanzata, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021, in un parco di Reggio Emilia. Aveva 24 anni all’epoca dell’omicidio, ma già una lunga lista di precedenti penali per stalking e molestie.a sua volta è figlio di Alessia Della Pia, che fuil 6 dicembre 2015 dall’ex convivente Mohammed Jella, quando il ragazzo aveva appena 19 anni. Senza padre né, il ragazzo è stato poi adottato dal nonno Piero Pettenati e dato in affidamento a Massimo Ghirardi per un breve periodo di tempo. Proprio Ghirardi ha raccontato in aula comefosse attaccato alle cose e alle persone. “aveva ...